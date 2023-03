Gary Lineker op het matje geroepen bij BBC na vergelijking Brits asielbeleid en Nazi-Duitsland

Oud-stervoetballer en tv-analist Gary Lineker is op het matje geroepen bij zijn werkgever de BBC omdat hij zich op Twitter heeft uitgelaten over het hardvochtige asielbeleid van de regering-Sunak. Lineker vergeleek de houding van de Britse overheid met die van Nazi-Duitsland.

Dinsdagavond kondigde minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman aan dat wie zonder geldige documenten het land binnenkomt, zijn recht verliest er ooit nog asiel aan te vragen. Lineker reageerde daarop door te zeggen dat die beslissing “meer dan wreed” is en dat de woorden van Braverman nauwelijks verschillen van die gebruikt door Duitsland in de jaren 30 van de vorige eeuw.

Dat leidde al direct tot ophef bij rechtse Britten, en ook bij de conservatieve regering zelf. Onder andere de woordvoerder van premier Sunak bemoeide zich ermee en richtte zijn pijlen op Lineker. Voor de BBC, dat al langer onder vuur ligt van de Conservatieve partij die vindt dat de omroep te scherp op ze let en te kritisch is, is het reden om het gesprek met Lineker aan te gaan. Lineker liet eerder al weten niets van zijn woorden terug te nemen. Volgens de Match of the day-analist is politieke onpartijdigheid iets voor nieuwspresentatoren en politiek journalisten, niet voor hem: “Ik zal blijven spreken voor mensen die geen stem hebben.”