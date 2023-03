Massale steun voor Gary Lineker die van de BBC geen kritiek mag hebben op vluchtelingenhaat

Gary Lineker wordt overladen met steunbetuigingen uit de Britse voetbal- en televisiewereld sinds de BBC hem aan de kant heeft geschoven vanwege een tweet. De uitzending van Match of the Day, die normaal wordt gepresenteerd door Lineker, duurde zaterdag maar twintig minuten in plaats de gebruikelijke negentig minuten.

Vaste gasten in het programma, zoals de legendarische ex-voetballers Ian Wright en Alan Shearer, weigerden deze keer aan te schuiven bij het programma, omdat zij solidair zijn met Lineker. Ook zondag zal de voetbaluitzending veel korter zijn dan normaal, meldt The Guardian .

De BBC besloot Lineker te schorsen nadat hij zich deze week op Twitter kritisch had uitgelaten over de draconische plannen van de Conservatieve regering om vluchtelingen buiten de deur te houden. De Conservatieven willen bootvluchtelingen meteen opsluiten en deporteren zonder hun de kans te geven om een asielprocedure te doorlopen.

De voormalige spits van Leicester, Everton, Barcelona wees er in zijn bericht op dat het Verenigd Koninkrijk al veel minder vluchtelingen opvangt dan andere Europese landen. Hij noemde het Conservatieve voorstel “onmetelijk wreed”. Ook vergeleek hij de retoriek over asielzoekers met de taal die in de jaren dertig in Duitsland werd gebruikt om bevolkingsgroepen te ontmenselijken.