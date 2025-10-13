BBBange Caroline van der Plas kopieert Wilders en duikt weg voor interview Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 335 keer bekeken • bewaren

Het verkiezingsprogramma had BBB al van de PVV gekopieerd. Nu imiteert lijsttrekker Caroline van der Plas ook Geert Wilders’ strategie om interviews te weigeren. De BBB-leider heeft een lijsttrekkersinterview met het AD en de aangesloten regionale titels op het laatste moment afgezegd.

“In het interview zouden vragen van lezers aan haar voorgelegd worden. Maar daar heeft de BBB-leider geen tijd voor: „Er is een andere afspraak tussengekomen.” (…) Het interview met BBB-leider Caroline van der Plas was al bijna anderhalve maand geleden bevestigd door de communicatieafdeling van de partij.”

Vragen die de lezers aan Van der Plas wilden stellen, betroffen onder meer het rechtsstatelijke gehalte van haar programma (“Kunt u garanderen dat u te allen tijde de rechtsstaat garandeert en dat we geen Trumpiaanse effecten krijgen in Nederland?”) en de BBB-neiging om voortdurend anderen de schuld te geven van problemen.

Van der Plas voelde de bui vermoedelijk al hangen, want ze geeft de voorkeur aan een werkbezoek aan het munitiedepot in Staphorst. Daar zal ze aanmerkelijk minder kritische vragen krijgen, al moet ze in die omgeving natuurlijk wel oppassen met haar importsigaretten.