Geert Wilders durft zich niet te laten interviewen door Nieuwsuur

“Leuk hier te zijn”, loog Geert Wilders toen hij voor de verkiezingen van 2023 aanschoof bij Nieuwsuur. De PVV-leider probeerde tijdens de campagne iedereen om de tuin te leiden door zich voor te doen als Geert ‘Milders’. In die strategie paste ook een interview met Nieuwsuur.

Een kleine twee jaar later is niet alleen duidelijk dat Wilders helemaal niet ‘milder’ is geworden, maar ook dat hij tal van verkiezingsbeloftes heeft gebroken en telkens wegloopt als het moeilijk wordt. Dat verklaart ook waarom Wilders dit jaar niet durft aan te schuiven voor het traditionele verkiezingsinterview bij Nieuwsuur.

Uit het uitzendschema van het actualiteitenprogramma blijkt dat de leiders van andere partijen, zoals Frans Timmermans, Rob Jetten en Joost Eerdmans (JA84), zich wel laten grillen door Mariëlle Tweebeeke of Jeroen Wollaars. Ook politiek duiders Arjan Noorlander en Nynke de Zoeten en economie-expert Mathijs Bouman zullen de lijsttrekkers het vuur na aan de schenen leggen.