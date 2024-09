Caroline van der Peuk bezorgd over mislopen tabaksaccijns, koopt sigaretten zelf in Tsjechië

BBB blijkt niet alleen de belangenbehartiger van Big Agro maar ook van Big Tobacco. De partij heeft zich deze week gekeerd tegen de recente accijnsverhoging op sigaretten, die ervoor heeft gezorgd dat een op de tien Nederlandse rokers is gestopt .

Omdat de verkoop van sigaretten fors terugloopt, zal de overheid naar verwachting honderden miljoenen euro’s minder aan accijnsopbrengsten ophalen dan eerder werd verwacht. In een reactie op dat nieuws pleitte BBB er direct voor om de accijnsverhoging terug te draaien. “Wij hebben hier steeds voor gewaarschuwd”, twitterde Caroline van der Plas .

Zelf kocht Van der Plas haar sigaretten al in het buitenland voor de recente accijnsverhoging inging. Dat vertelde ze eerder in een interview ter gelegenheid van de Videoland-documentaire die over haar verscheen. De rookwaar van Van der Plas komt uit Tsjechië, erkent ze. “Ik ben ook gewoon een Nederlander hè”, zei ze. “Die pakjes kosten daar gewoon vijf euro.”