BBB zet geschiedvervalser weer op kandidatenlijst

Ook opmerkelijk is de 23ste plaats voor geschiedvervalser Cees Meeldijk. Meeldijk kwam vorig jaar enkele malen in opspraak door berichten op sociale media. Zo verspreidde hij via X een bericht waarin hij de extreemrechtse leugen verspreidde dat Adolf Hitler een socialist was.

Hitler opende direct nadat hij aan de macht kwam de jacht op socialisten, die hij liet opsluiten in concentratiekampen. Meeldijk is naar eigen zeggen historicus, maar blijkbaar was hij tijdens de colleges over de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw even in slaap gevallen. Enkele weken nadat Joop.nl over de extreemrechtse leugen van Meeldijk berichtte, besloot de BBB’er het bericht te verwijderen. Hij maakte nooit zijn excuses voor de geschiedvervalsing.