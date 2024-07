BBB’er deelt ‘per ongeluk’ bewerkte NSB-poster en beweert ten onrechte dat Hitler links was

De BBB’er was niet de enige die in de aanloop naar de wedstrijd Nederland-Engeland bewerkte NSB-posters verspreidde. Op de afbeeldingen wordt verwezen naar de eeuwenlange rivaliteit tussen de Nederlanders en Engelsen. “Ook Nederland heeft nog wat met Engeland te vereffenen”, staat er bijvoorbeeld bij. Of: “Steeds dezelfde vijand!” Hakenkruizen en teksten als “Strijdt met de NSB voor een nieuw Europa” zijn van de afbeeldingen verwijderd.

Het is niet voor het eerst dat ‘historicus’ Meeldijk de fout in gaat. Eerder deelde hij op Twitter al een video waarin wordt beweerd dat Adolf Hitler een socialist was – een fabeltje dat vooral populair is onder rechtsextremisten.