BBB’er verwijdert heimelijk Hitler-bericht

BBB-politicus Cees Meeldijk die twee weken geleden in opspraak kwam omdat hij een bewerkte NSB-poster verspreidde, blijkt heimelijk een tweet te hebben verwijderd waarin hij ten onrechte beweerde dat Adolf Hitler een socialist was. Het sprookje dat Hitler links was is vooral populair onder rechtsextremisten. In werkelijkheid liet hij Hitler socialisten opsluiten in concentratiekampen. Meeldijk, die naar eigen zeggen historicus is, wist dat blijkbaar niet.