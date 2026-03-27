BBB-ledenvergadering ontaardt in comedy: senator zegt lidmaatschap op maar wil wel in fractie blijven

“Bij de selectie van kandidaten probeert BBB risico’s te vermijden”, schreef NRC in 2023. De partij wilde LPF-achtige toestanden met knettergekke volksvertegenwoordigers en opstappers voorkomen. Inmiddels kunnen we vaststellen dat dat niet is gelukt.

Op vrijdagavond bleek voor de zoveelste keer dat BBB toch opmerkelijk veel clowns op de kandidatenlijsten heeft gezet. Deze keer was het Robert van Gasteren, Eerste Kamerlid namens de BBB, die tijdens de ledenvergadering zijn lidmaatschap van de Big Agro-partij opzegde. Hij zei er wel meteen bij dat hij gewoon in de BBB-senaatsfractie wil blijven zitten, meldt het AD.

“Van Gasteren: ,,Senatoren worden op persoonlijke titel benoemd en functioneren volgens de Grondwet zonder last of ruggespraak. Ze verenigen zich als fractie, maar fracties volgen niet automatisch het partijstandpunt”, meldt hij deze nieuwssite. Met andere woorden: hij gaat aanstaande dinsdag ‘gewoon’ naar de fractievergadering van de partij in de Eerste Kamer.”

Het gaat tijdens de ledenvergadering onder meer over de breuk tussen BBB en de voormalige BBB-premierskandidaat Mona Keijzer. Van Gasteren vindt dat de BBB-leiding zich “zeer onprofessioneel” heeft opgesteld in de kwestie. Gelukkig geeft hij nu zelf het goede voorbeeld.