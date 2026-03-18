Ultrarechts blijft elkaar de tent uitvechten: kans op nieuwe afsplitsingen bij BBB

Het blijft rommelen bij de ultrarechtse partijen. Ook na het vertrek van Gidi Markuszower en consorten bij de PVV en Mona Keijzer bij BBB staat de carrousel nog niet stil, meldt de Volkskrant. Zo wordt er rekening gehouden met nieuwe afsplitsingen in de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

De onrust bij uiterst rechts leidt ertoe dat het minderheidskabinet straks is aangewezen op GroenLinks-PvdA om begrotingen door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen. In de Tweede Kamer heeft de coalitie samen met GL-PvdA een ruime meerderheid, in de senaat komen de coalitiepartijen en GL-PvdA nog twee zetels tekort.

Over rechts is er geen werkbare meerderheid meer te vinden. Keijzer hoopte die nog wel te smeden via een samenwerking tussen BBB en de groep-Markuszower, maar toen de Volendamse werd gepasseerd voor het leiderschap, besloot zij de Big Agro-partij de rug toe te keren.

De ultrarechtse versplintering brengt de VVD in een lastig parket. De partij van Dilan Yesilgöz heeft nu nog maar twee opties: een deal sluiten met de linkse fusiepartij van Jesse Klaver over de begrotingen voor volgend jaar of het kabinet opblazen. Klaver heeft ondertussen een sterke onderhandelingspositie.