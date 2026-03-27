Zeg Netflix maar op: intrigant Mona Keijzer en amateur Henk Vermeer treffen elkaar vanavond

Er komt weer een nieuwe aflevering aan van de beste reality-serie van het moment: vrijdagavond vindt in Barneveld de algemene ledenvergadering van de BBB plaats. Mona Keijzer, die in een eerdere aflevering besloot om met slaande deuren bij de partij te vertrekken, geeft opnieuw acte de présence. Dat doet ze na lange twijfel, vertelt de geboren intrigante aan het AD.

„Aan de ene kant vind ik het wel zo netjes naar de leden”, verzucht Keijzer. „Maar aan de andere kant: ik heb nog steeds niets gehoord. Ze doelt op het feit dat de BBB-top nog op geen enkele manier contact met haar heeft opgenomen sinds haar breuk met de fractie een maand geleden.”

Keijzer klaagt in de krant ook over het “amateurisme” van BBB. Dat zet dan weer kwaad bloed bij de overgebleven Tweede Kamerleden van de Big Agro-partij. Vanwege al de kwaadsprekerij van Keijzer zit een verzoening er niet meer in, aldus Femke Wiersma. De BBB-parlementariërs ergeren zich ook aan de ronselpraktijken van Keijzer: ze nam een “geliefde sociale-mediamedewerker” mee.