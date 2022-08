Artsen zonder Grenzen moet voor het eerst hulp verlenen in Nederland

25 aug. 2022 - 10:40

Inderdaad - ik heb dit donkerbruine vermoeden: de dictators te Den Haag zagen weer eens een teveel aan 'aanzuigende werking', en ze hebben naar eigen goeddunken gehandeld. _________ De overheid is in diepe crisis. Nederland ook, omdat ons bestuur zelf het land heel ernstig ziek gemaakt heeft Bij onze leiders zie je dit: niets wat zij zeggen en laten publiceren correspondeert nog met de dagelijkse werkelijkheid. En ze zijn niet eens slechte acteurs: ze geloven werkelijk dat datgene wat zij verkondigen ook waar is. Dit heet: schizofrenie. Die ziektes die opeenvolgende kabinetten-Rutte over de natie brachten, die zijn juist niet van psychotische aard. Dat zijn heel reële vormen van heel reëel verdriet: armoede, dakloosheid, minderwaardigheidsgevoelens, grote schulden, en totale uitzichtloosheid. Ik hoop dat de menselijke ellende in Ter Apel letterlijk de wereld overgaat, in beeld en geluid. Het is zeker dat talloze mensen elders eerst ernstig schrikken, en dan onthutst moeten concluderen dat er van hun beeld van dat ‘Holland’ totaal niets klopt. Het internationale image van Rutte c.s. is naar de Filistijnen; en daar kan geen enkele propaganda meer iets aan doen.