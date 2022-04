Burgemeester: Ter Apel is ons Lampedusa, kinderen spelen tussen afval

“Kinderen spelen tussen het afval. Op een festivalterrein zijn oneindig betere sanitaire voorzieningen. Het is een andere categorie mensen of zo, ik weet het niet. Aan alle kanten overtreden we de wet. Het is beschamend. (…) De GGD schreef vorig jaar twee rapporten over de omstandigheden in de noodopvang: het is er onhygiënisch, er hangt een penetrante rioollucht in de opvangtenten en urinoirs zitten vol met urine en bruine drab, er is kans op besmettingen en infectieziekten, er is nul privacy en het is brandgevaarlijk.”