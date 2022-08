Drie maanden oude baby overleden bij aanmeldcentrum Ter Apel Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 909 keer bekeken • bewaren

In Ter Apel is een drie maanden oude baby overleden in de sporthal die als noodopvang voor asielzoekers wordt gebruikt. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Kamerleden Kati Piri (PvdA) en Suzanne Kröger (GroenLinks) hebben in een brief aan verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) om opheldering gevraagd.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat in een verklaring weten:

Het COA-personeel is diep geschokt door deze verschrikkelijke gebeurtenis. Met name in Ter Apel komt dit hard aan. Onder bewoners en medewerkers heersen gevoelens van verdriet en onmacht. Aan hen wordt passende ondersteuning aangeboden.

De sporthal wordt normaliter door asielzoekers gebruikt om te kunnen sporten. Vanwege de grote drukte en het gebrek aan capaciteit in het opvangcentrum, is in de hal nu ruimte voor extra slaapplekken gemaakt.

In een reactie op het overlijden van de baby spreekt PvdA’er Piri op sociale media van een ‘verschrikkelijke gebeurtenis’: ‘Onze gedachten zijn bij de familieleden en alle betrokkenen in Ter Apel.’

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heerst al maanden chaos als gevolg van de onwil van het kabinet-Rutte om voor een fatsoenlijke asielopvang te zorgen en het beleid van de vorige kabinetten-Rutte om de bestaande opvang drastisch af te bouwen. Afgelopen nacht sliepen zevenhonderd mensen in de buitenlucht omdat er geen plaats was om hen op te vangen.