Artsen binden op TikTok strijd aan met lulkoek verkopende gezondheids-influencers

Al sinds de opkomst van het internet, plukken mense n twijfelachtige medische informatie van het internet. Het grote verschil met de beginjaren en nu, is dat dankzij sociale media de kwakzalverij in hapklare videobrokken wordt opgediend en dat vooral veel jongeren – bijvoorbeeld via TikTok - hier vatbaar voor zijn. Met alle gezondheidsschade van dien. Het om die reden dat het Amsterdam UMC inmiddels zelf op TikTok actief is, maar dan om die ongezonde gezondheidstrends van een tegenwoord te voorzien.