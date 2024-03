Kinderen in Zweden mogen wegens TikTok-rage geen cosmetica tegen veroudering meer kopen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

Sephora kids worden ze genoemd en ze vormen een verontrustende trend die wordt aangejaagd door de commerciële praktijken die vrij spel hebben op sociale media. De trend is vooral sterk in de VS maar verspreidt zich inmiddels naar andere landen. Sephora is de naam van een groot en duur Franse cosmeticamerk. Tienermeisjes van onder de 15 jaar kopen antiverouderingscrèmes omdat hen op TikTok wordt wijsgemaakt dat ze die nodig hebben. In werkelijkheid zijn de cosmeticaproducten juist schadelijk voor hen. Dermatologen maken zich dan ook zorgen over de beruchte hashtag op TikTok.

De Zweedse farmaceut Apotek Hjärtat heeft daarom een verbod ingesteld. Klanten die jonger zijn dan 15 jaar mogen dergelijke producten op basis van retinol of salicylzuur niet meer kopen, meldt de Franse Huffington Post. Het zijn producten die niet geschikt zijn voor de jonge huid en kunnen zelfs ernstige aandoeningen veroorzaken.

“Als grote distributeur van huidverzorgingsproducten en als exploitant van apotheken willen we onze verantwoordelijkheid nemen”, verklaart Monika Magnusson, CEO van Apotek Hjärtat. “Tegenwoordig gebruiken jonge mensen huidverzorgingsproducten op ongezonde en onnodige manieren (...) en wij willen de stem zijn die zegt: stop”, voegt ze eraan toe.

Apotek Hjärtat heeft 390 vestigingen in Zweden. “We hopen dat deze grens meer mensen zal aanzetten tot nadenken, en dat het zal leiden tot belangrijke gesprekken tussen ouders, in gezinnen en in de samenleving, over de geldende idealen en normen”, aldus de CEO.

De bewuste producten kosten tientallen euro's per potje. De Sephora keten komt de laatste tijd ook in opspraak omdat de smerende tieners zich misdragen in de winkels.