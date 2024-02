Sociale media zetten jonge kinderen onder druk dure en ongezonde huidverzorging te gebruiken

26 jan. 2024 - 16:43

Nou, dat was vroeger ook al zo. De industrie is zelfs zo slim geweest jonge mannen er ook in mee te laten doen. Nog hele volksstammen denken dat ze deodorant nodig hebben. Dat begon bij vrouwen in de VS die men wijsmaakte dat ze stonken. Daarna over de hele wereld en nog later maakten ze de mannen hetzelfde wijs. Daarbij promoot de overheid (net als de grote suikerverkopers als Coca Cola en Red Bull) het sporten in plaats van het lopen en fietsen. Overal sportscholen maar wel de met de auto naar het werk om de hele dag te zitten. Gymnastiek op scholen maar te weinig tijd om te rennen en ravotten. En tsja...als je geen zin hebt in een duur espressobarretje of het geld niet waar moet een mens nog heen voor zijn sociaal contact; dan maar achter internet kruipen om te kijken hoe je gelukkig kunt worden van consumptieproducten.