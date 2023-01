Antidepressiva kunnen leiden tot emotionele afstomping

23 jan. 2023 - 20:45

Wanneer ik niet rondom mijn twintigste levensjaar eerst was begonnen met antidepressiva had de traumabehandeling nooit kunnen plaatsvinden. En dat was echt hard nodig, ik was om maar ronduit te zeggen echt zwaar fucked up. De aanvallen van dissociatie werden steeds heftiger en kwamen steeds vaker voor. En het is ook verre van normaal dat terwijl je in Leiden woont op een willekeurige dag weer helder wordt in een stad in België waar je nog nooit eerder bent geweest en je je (voor de zoveelste keer ja) verbijsterd afvraagt hoe je daar bent gekomen terwijl je mentaal compleet weg was. En nee, de antidepressiva waren geen pretje, maar het was wel de eerste nodige stap naar een volwaardige toekomst.