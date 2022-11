Amsterdam wil ultrarechtse demonstratie met Holocaust-ontkenner niet bij oorlogsmonument op de Dam

De gemeente Amsterdam wil een demonstratie komende zondag van onder meer Forum voor Democratie en de groep rond coronaontkenner Willem Engel verplaatsen naar het Museumplein. Burgemeester Halsema stelt dat de openbare orde daar beter bewaakt kan worden. Op de demonstratie spreekt David Icke, een complotfantast die onder meer berucht is vanwege zijn antisemitische praatjes en ontkenning van de Holocaust. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Samen voor Nederland, een ultrarechtse club die eerder 20.000 mensen op de been kreeg in de hoofdstad.