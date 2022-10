Amsterdamse gemeenteraad wil komst Jodenhater David Icke tegenhouden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 272 keer bekeken • bewaren

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad wil voorkomen dat de Britse complotdenker en antisemiet David Icke op 6 november komt spreken in Amsterdam. Ook het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) schaart zich achter een spreekverbod. Het plan is dat Icke te gast is bij een demonstratie van Samen voor Nederland, een antivaxx-/complot-allegaartje van onder andere Forum voor Democratie en Wybren van Haga. Die laatste heeft zich inmiddels van Icke gedistantieerd.

Icke is een fanatiek verspreider van de complottheorie dat de wereld in werkelijkheid wordt geregeerd door gedaanteveranderende reptielen. Daarnaast verspreidt hij de antisemitische nonsens dat Joden achter de Tweede Wereldoorlog zaten en bagatelliseert hij de Holocaust. Icke deelt ook graag delen uit De protocollen van de wijzen van Sion, een gefabriceerd document uit de 19de eeuw waarin Joden ervan worden beschuldigd een geheime samenzwering te vormen met als doel wereldheerschappij.

Op Twitter plaatste journalist Kitty Herweijer de aankondiging van de komst van Icke en vroeg zich daarbij of de gemeente Amsterdam en justitie wel ‘wakker qua toezicht’ zijn. Zij werd daarin gesteund door journaliste Natascha van Weezel die ook de gemeente Amsterdam opriep in actie te komen.

De Amsterdamse gemeenteraad is nu in elk geval wakker. Volgens VVD-fractievoorzitter Claire Martens moeten ook afwijkende meningen gehoord kunnen worden, maar moet er een streep getrokken worden bij ‘oproepen tot haat en Holocaustontkenning’. Volt wil burgemeester Femke Halsema vragen te onderzoeken of Icke geweerd kan worden uit de stad. De enige partijen die de komst van Icke willen laten doorgaan zijn Forum voor Democratie en de SP.

Maandag deed een video van Forum-leider Thierry Baudet de ronde, waarin hij bizarre theorie van Icke deelt dat ‘reptielen de aarde reageren’. Een dag later beweerde Baudet Icke helemaal niet te kennen. Klinkklare nonsens, aangezien Baudet meermaals via sociale media instemmend video’s van Icke deelde.