Amerikaanse anti-vaxxer en minister Volksgezondheid RJK Jr. draait bij na nodeloos overlijden kind Actueel • Vandaag

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy Jr., die zich tot nu toe liet misleiden door anti-vax beweringen en die zelf ook verkondigde, heeft zijn standpunt bijgesteld. Nu in Texas door het weigeren van vaccinaties weer een mazelenepidemie woedt die heel de VS bedreigt en inmiddels al aan een ongevaccineerd kind het leven heeft gekost, ziet hij alsnog in dat vaccineren een goede medische methode is. Er zijn inmiddels 160 gevallen geconstateerd van de gevaarlijke ziekte.

Eerst wuifde RFK Jr. de uitbraak nog weg met de onder anti-vaxxers populaire praatjes dat dergelijke ziekteuitbraken 'niet ongebruikelijk' zijn, een bewering die in strijd is met de waarheid sinds er een vaccin bestaat om de zeer besmettelijke ziekte te voorkomen. Zondag draaide hij bij. "Vaccins beschermen niet alleen individuele kinderen tegen mazelen, maar dragen ook bij aan de immuniteit van de gemeenschap, door degenen te beschermen die om medische redenen niet kunnen worden gevaccineerd," schrijft hij in een opiniestuk bij Fox News. Hij verklaart zich nu "zeer bezorgd" en raadt burgers aan hun kinderen te laten vaccineren. Hij heeft de Amerikaanse versie van het RIVM, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), opdracht gegeven de plaatselijke autoriteiten te helpen bij het bestrijden van de levensgevaarlijke epidemie die weer rondwaart omdat het aantal vaccinaties de laatste jaren is afgenomen. De CDC is overigens zwaar beschadigd door de abrupte forse bezuinigingen die de regering Trump doorvoert op sociale functies van de overheid.

Kennedy beweert overigens dat hij geen anti-vaxxer is, zoals racisten veelal ontkennen dat ze racistisch zijn. Hij zou slechts het gebruik van "gezond verstand" hebben gepropageerd. Dat advies is dan kennelijk nu pas bij hemzelf aangeslagen want vaccineren is een toonbeeld van logisch nadenken, al is het voor sommige mensen die zich laten leiden door angst en wantrouwen lastig te begrijpen.