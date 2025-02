Mazelenuitbraak in Texas kost kind het leven, wappieminister Kennedy noemt het 'heel normaal' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 460 keer bekeken • bewaren

In het westen van de overwegend Republikeinse staat Texas heeft een mazelenuitbraak inmiddels een kind het leven gekost. Het is het eerste sterfgeval in de VS in ruim 10 jaar aan de zeer besmettelijke maar makkelijk te voorkomen ziekte. In ongeveer twee weken tijd is het aantal besmettingen in West-Texas opgelopen tot bijna 140 gevallen. Het kind dat tragisch genoeg overleed, was niet gevaccineerd.

Bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte is het van groot belang dat de federale overheid kordaat ingrijpt. De VS heeft echter een minister van Gezondheidszorg, Robert F. Kennedy junior, die een overtuigd antivaxxer is. Tijdens Trumps eerste kabinetsoverleg werd hij bevraagd over de mazelenuitbraak, maar daar beweerde hij geheel bezijden de waarheid dat zo’n uitbraak “helemaal niet zo ongewoon” is. Dat is het wel. Vorig jaar werden er in de hele Verenigde Staten 285 gevallen van mazelen vastgesteld, het jaar ervoor slechts 59. In alleen al het westen van Texas blijft het aantal besmettingen hard oplopen.

Volgens het gezondheidsdepartement van de staat Texas waren op vijf personen na alle besmette mensen ongevaccineerd. De meeste van hen zijn kinderen. In de aangrenzende staat New Mexico zijn inmiddels ook de eerste tien besmettingen vastgesteld. Sinds de coronacrisis is ook in de Verenigde Staten de vaccinatiegraad schrikbarend teruggelopen. Vooral in Republikeinse staten, waar ook het coronavirus de meeste slachtoffers eiste, is sprake van een algemene weerzin tegen vaccinaties. Dit mede als gevolg van de complottheorieën over vaccinaties.