Robert F. Kennedy Jr. betrapt op nieuwe antivax-leugens Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten

Trumps beoogde minister van Volksgezondheid, de complotdenker Robert F. Kennedy Jr., verspreidt al jarenlang nepnieuws over vaccinaties. Zelfs tijdens de hoorzitting over zijn benoeming tot minister ging hij zich weer te buiten aan leugens over inentingen, blijkt uit een artikel vanThe New York Times.

De charlatan probeerde op de tweede dag van zijn hoorzitting het al lang gedebunkte verhaal dat kindervaccins tot autisme zouden kunnen leiden, nieuw leven in te blazen. Hij wees daarbij op nieuw ‘onderzoek’ dat een verband tussen inentingen en autisme zou aantonen. Deskundigen maken echter gehakt van de betreffende studie die aan alle kanten rammelt.

De auteur en de financiers van het nieuwe ‘onderzoek’ zijn antivaxxers, evenals de redacteur van het dubieuze wetenschappelijke tijdschrift dat de studie publiceerde. Hoofdonderzoeker Anthony Mawson heeft zich naar eigen zeggen laten inspireren door Andrew Wakefield, een charlatan die eind jaren negentig de onzin over vaccins en autisme de wereld in hielp. Hij deed dat met een berucht onderzoek dat inmiddels allang is ingetrokken omdat er niets van deugde.

Het wetenschappelijk tijdschrift dat het nieuwe ‘onderzoek’ van Mawson afdrukte, is in handen van bekende antivaxxers die in 2022 samen met Kennedy protesteerden tegen coronavaccins. Kennedy greep de nieuwe studie aan om tijdens de hoorzitting in het Congres te beweren dat hij gewoon “de wetenschap volgt”.