Actiegroep wil dat boer geen gif spuit vlakbij basisschool

De Drentse actiegroep Meten=Weten wil voorkomen dat een lelieteler in Diever bestrijdingsmiddelen gebruikt op enkele tientallen meters van een basisschool en peuteropvang. Daartoe heeft Meten=Weten een handhavingsverzoek gedaan bij de gemeente Westerveld, meldt Trouw . Het is volgens de krant voor het eerst dat de nieuwe Omgevingswet wordt gebruikt voor dit doel.

“De actiegroep wijst de gemeente erop dat bij lelieteelt veel pesticiden worden gebruikt, waarvan is aangetoond dat ze via de lucht in huizen en scholen terechtkomen, en ook in de natuur. Daar vormen die stoffen een risico voor mens, dier en het milieu, stelt de organisatie.”