Aanslag bij tegenstanders van giftige lelieteelt in Boterveen

De aanslag heeft er flink ingehakt, vertelt de 59-jarige Dijkinga aan de krant. “Wij sliepen een paar meter van de auto op de begane grond onder een rieten dak. Ik denk steeds: wat als het dak vlam had gevat, of wat als de kinderen en kleinkinderen, zoals ze eerst van plan waren, wel waren blijven slapen in een camper op de oprit. Onze kleinzoon is nog geen twee. (…) Het is in ieder geval pure intimidatie. Ze willen dat we stoppen met ons verzet tegen de giftige lelieteelt. Maar daar pieker ik niet over. Blijkbaar zijn dit de offers die horen bij de strijd voor een gifvrije wereld voor mijn kleinkinderen.”