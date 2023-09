Bollengif in Boterveen 

Een Nederlandse rechtbank komt recent tot een opmerkelijk oordeel: een bollenteler in het Drentse Boterveen moet per direct stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De zaak is aangespannen door bezorgde bewoners. Zij vrezen voor hun gezondheid. De rechtszaak zet de verhoudingen in deze plattelandsgemeenschap op scherp. De teler dreigt de schade – naar eigen zeggen miljoenen euro’s – te gaan verhalen op de omwonenden. Die voelen zich op hun beurt geïntimideerd en door de overheid in de steek gelaten.