Aantal nieuwe coronabesmettingen in twee weken tijd verdubbeld

De afgelopen dagen testten bij de GGD 15.526 mensen positief op het coronavirus, 64 procent meer dan een week eerder. Ten opzichte van de week daarvoor, is het aantal positieve tests nu zelfs meer dan verdubbeld. Daarbij gaat het alleen nog maar om de mensen die naar de teststraten van de GGD gaan. Veel mensen met klachten doen, volgens overheidsadvies, alleen nog een thuistest. Of zelfs dat niet meer. Het RIVM probeert nog wel een vinger aan de pols te houden door virusdeeltjes in het rioolwater te meten. Ook daar is sinds twee weken een flinke stijging van de besmettingen te zien.

Naar verhouding worden nu de meeste besmettingen aangetroffen in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Utrecht en Hollands Midden en zijn verspreid over alle leeftijdsgroepen. Maandag was al in de statistieken van coronadataverzamelaar Marino van Zelst te zien dat ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toeneemt. Dat wijst er mogelijk op dat de voorspelde zomergolf van het coronavirus, waar het kabinet pas in het najaar op rekent en waar de maatregelen tegen nog moeten worden uitgewerkt, al is begonnen.