Aanhoudingen in Nederland en Denemarken vanwege voorbereiden aanslag Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 390 keer bekeken • bewaren

Denemarken meldt dat er in Nederland een aanhouding is verricht vanwege het voorbereiden van een aanslag. Ook in Denemarken zelf zijn er drie mensen opgepakt, meldt het AD.

“Premier Mette Frederiksen noemde de situatie tegenover persbureau Ritzau ‘zeer ernstig’. Frederiksen trad niet in detail over wie de verdachten zijn. De veiligheidsdiensten houden in de loop van de middag een persconferentie.”

In Nederland besloot de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) deze week het dreigingsniveau te verhogen van 3 naar 4 (op een schaal van 5). In Denemarken geldt een vergelijkbaar dreigingsniveau. Rechtsextremisten hebben in Denemarken afgelopen jaar de koran verbrand om moslims te provoceren.