NCTV verhoogt terreurdreiging naar op een na hoogste niveau

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau voor terroristische aanslagen in Nederland verhoogd van 3 naar 4. De veiligheidsdienst schat de kans op een terreurdaad reëel. Er is vooral vrees voor een aanslag door islamistische extremisten. De laatste terroristische aanslagen vonden plaats in 2018 en 2019. In 2018 stak in Amsterdam een buitenlandse terrorist in op een Amerikaanse toerist uit wraak voor een anti-islamitische 'cartoonwedstrijd' die door Geert Wilders was uitgeschreven. Het slachtoffer raakte voor het leven verlamd. Zijn vrouw raakte gewond en kreeg een miskraam. De dader wilde veel meer slachtoffers maken maar werd snel uitgeschakeld door agenten. In maart 2019 vond een terroristische aanslag plaats op een tram in Utrecht waarbij drie mensen werden vermoord. De dader, een geradicaliseerde draaideurcrimineel en moslim, handelde volgens eigen zeggen uit religieuze overwegingen.