Denemarken is extreemrechtse demonstraties zat en wil koranverbrandingen verbieden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 183 keer bekeken • bewaren

De Deense regering wil verbieden dat ‘andere culturen, landen of religies’ worden beledigd tijdens of onder het mom van demonstraties. Afgelopen weekend werd in hoofdstad Kopenhagen een koran verbrand, wat wereldwijd tot protesten leidde. In Zweden werd al eerder door moslimhaters bij wijze van protest een koran in brand gestoken, bij de Zweeds politie kwamen direct drie nieuwe aanvragen voor koranverbrandingen binnen.

Met het voorgenomen verbod zegt de Deense regering te willen voorkomen dat er wordt gedemonstreerd op een manier die "negatieve gevolgen kan hebben voor Denemarken, met name op het gebied van de veiligheid". Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het ook niet om werkelijke demonstranten die bijvoorbeeld korans in brand steken, maar om "extremisten die verdeeldheid willen zaaien".

Vanwege de eerdere koranverbrandingen in Zweden en Denemarken, leven de regeringen van die landen momenteel op gespannen voet met verschillende landen in het Midden-Oosten. In meerdere landen zijn de ambassadeurs van de Scandinavische landen op het matje geroepen. Volgens het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de demonstraties er inmiddels toe geleid dat "Denemarken in veel regio’s beschouwd wordt als het land dat het beledigen en denigreren van culturen, religies en tradities van andere landen faciliteert".

De Zweedse premier Ulf Kristersson liet zondag weten nauw contact te hebben met zijn Deense collega Mette Frederiksen en dat in zijn land soortgelijke maatregelen overweegt. Stockholm schroefde ook het waakzaamheidsniveau voor terrorisme op na meerdere extreemrechtse protesten waarbij korans in brand gestoken werden. Kristersson liet het Zweedse persbureau TT weten ‘extreem bezorgd te zijn’, en vreest dat er iets ergs kan gebeuren als de protesten aanhouden.

Hoe een verbod op het verbranden van korans of andere religieuze teksten moet worden vormgegeven, is nog niet geheel duidelijk. Een eventuele beperking moet wel de vrijheid van meningsuiting respecteren, die in de grondwet staat en een van de belangrijkste waarden is van Denemarken, zo laat het ministerie weten.