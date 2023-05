Zoon van Dustin Hoffman naast Jon Voight in S4 Ray Donovan • Nieuws • 12-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het vierde seizoen van Ray Donovan is al onderweg op Showtime, maar er worden nog steeds rollen gecast. Zo zal volgens Deadline Jake Hoffman ( The Wolf of Wall Street ) later in het seizoen zijn opwachting maken.

De 35-jarige Hoffman geeft gestalte aan Jack Raleigh; een Instagram-ster en rokkenjager die graag een gokje mag wagen in Las Vegas. Zijn personage zal zich daardoor mengen in de verhaallijn van de door Jon Voight gespeelde Mickey Donovan. En op die manier is de cirkel met Midnight Cowboy bijna rond, want in die Oscarwinnende film uit 1969 schitterde Voight samen met Jake’s vader Dustin Hoffman.

Ray Donovan draait om de disfunctionele familie van de door Liev Schreiber gespeelde ‘fixer’ waar de titel naar verwijst. Onder meer Lisa Bonet ( Angel Heart ) en Embeth Davidtz ( Army of Darkness ) hebben bijrollen in het vierde seizoen. Onze recensie van de openingsaflevering kun je hier nog eens teruglezen . Daarnaast zijn de eerste drie seizoenen van Ray Donovan momenteel te streamen op Netflix.