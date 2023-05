Zonder geld en smartphone door Amerika • 26-05-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

Samen met vrienden Mischa Sigtermans en Marcel Oosterom (cameraman) reisde Wijnand Huis (21) een maand lang door heel Amerika voor Project Naptime in the USA. Zonder geld, telefoon, eten en drinken.

Wat is het idee achter de film, Wijnand?

‘Dat je zonder iets goed kan leven. Zonder elektronica, zonder geld, zonder iets. We waren steeds afhankelijk van vreemden. Terug naar het stenen tijdperk. Sociaal doen. Iedereen die ons hielp, mocht een tegenprestatie bedenken. Dat varieert van werken in een restaurant tot klimmen naar de bekende Hollywood-letters in Los Angeles.’

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

‘Mischa en ik zaten een keer op de bank televisie te kijken, maar we waren allebei met onze telefoon bezig. Op een gegeven moment stuurde ik hem een berichtje: ‘Pak ff een zak chips.’ Toen zei hij: ‘Dit kan echt niet meer.’ We wilden weg van alle luxe en de sociale media. Eerst zijn we gedropt in Zweden, twee jaar geleden. Dat beviel zo goed dat we het nog een keer hebben gedaan, maar nu op een ander continent.’

Wat was het hoogtepunt van de reis?

‘We kwamen toevallig een man tegen die dj Nicky Romero goed kende, zodoende kwamen we in contact met hem. We mochten op het podium staan, in de dj-booth feesten, flessen wijn leegdrinken. Dat was vet! Via Nicky Romero hebben we ook Mr. Universe Calum von Moger ontmoet in Los Angeles. Zo kom je altijd weer in contact met nieuwe mensen.’

En het dieptepunt?

‘Nou, we zijn in totaal dertig dagen in de VS geweest en op de twintigste dag zit je wel zoiets van: wat nu? Dan wil je gewoon naar huis. Je weet niet wat je moet doen, maar je moet wel elke dag geld bij elkaar sprokkelen. Slaapplekken regelen lukte vaak wel, voor eten zorgen was het moeilijkste. Soms heb je dan wel een akkefietje.’

Is het moeilijk om alles te regelen met onbekenden?

‘Over het algemeen niet. De mensen daar komen ook wel op je af. Amerikanen zijn heel camerageil, dus je krijgt vanzelf aandacht. Je moet wel geven en nemen. Je kan niet alleen maar zeggen dat je eten en een slaapplek wil. Je moet jezelf ook aanbieden.’

Veel vrienden gemaakt?

‘Ja. Mensen zeggen dat het moeilijk is tegenwoordig, maar als je sociaal bent komt dat vanzelf. Ik heb na de reis meer dan 200 vriendschapsverzoeken erbij gekregen op Facebook. Best wel tegenstrijdig, omdat we juist willen laten zien zonder sociale media te kunnen leven.’

Zit er ook een diepere boodschap in de film?

‘Dat je zonder iets kan heel gelukkig kan zijn, maar ook dat je vertrouwen in de mensheid moet hebben. Nu komen er heel veel Syrische vluchtelingen deze kant op, ook in die mensen moet je vertrouwen hebben. Je moet je niet zo schuw opstellen. De medemens is goedaardig.’

Project Naptime in the USA gaat vandaag in première in Cinecity in Vlissingen