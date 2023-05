Zombieland-maker komt met filmversie van Cops • Nieuws • 23-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De klassieke realityshow Cops – met de beroemde openingstune Bad Boys van Inner Circle – krijgt een filmadaptatie. Ruben Fleischer ( Zombieland , 30 Minutes or Less ) is aan het project verbonden als regisseur.

De originele tv-serie liep maar liefst 29 seizoenen en eindigde na bijna 1000 afleveringen. Elke uitzending werden agenten op straat gevolgd met een camera. Cops werd later talloze keren op tv geparodieerd, zoals recentelijk met de gescripte mockumentary Reno 911! op Comedy Central. De aankomende filmversie van de show wordt door online magazine Deadline echter omschreven als een buddyfilm in de stijl van Lethal Weapon. Nieuwkomer Cameron Fay – die onlangs het aankomende Brother Nature schreef voor voormalig SNL-castlid Taran Killam en daarnaast werkt aan een nieuwe Three Stooges -film – mag de Cops -film op papier zetten.

Hoe de film exact verbonden zal zijn aan de tv-serie is niet bekend, maar het geeft nog maar eens aan hoe belangrijk studio’s het tegenwoordig vinden om een bekende merknaam aan een nieuw filmproject te koppelen. Ruben Fleischer heeft overigens sinds Gangster Squad uit 2013 geen nieuwe speelfilm meer gemaakt. Wel regisseerde hij op tv afleveringen van Superstore. Momenteel bereidt hij zich voor op de opnamen van de sequel op Zombieland.