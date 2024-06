Zoey’s Extraordinary Playlist S01E01-02: muziek als therapie

Het zal je maar gebeuren. Door kortsluiting tijdens haar MRI-scan heeft Zoey (Jane Levy, Suburgatory) plots een nieuwe gave: mensen in haar omgeving delen op onverwachte - en vaak uitermate onhandige - momenten in gezang hun diepste gedachtes en verlangens. En Zoey is de enige die dit lijkt te merken.

Wat betreft originaliteit krijgt Zoey’s Extraordinary Playlist sowieso de volle punten. De serie barst van energie, geholpen door de prachtige choreografieën - in de eerste drie afleveringen van de hand van meervoudig Emmy-winnares Mandy Moore (Dancing with the Stars, La La Land) - en de goede zangers, waaronder Skylar Astin (Pitch Perfect) als Zoeys collega en beste vriend Max en John Clarence Stewart (Luke Cage) als haar heimelijke kantoorliefde Simon. En laten we vooral ook Zoey zelf niet vergeten, achter wiens cynische façade eigenlijk een diepbedroefd meisje schuilgaat. Het is moeilijk voor te stellen dat dit echt dezelfde actrice is die ook de hoofdrol speelde in de 2013-reboot van Evil Dead (onder andere te zien bij Videoland en HBO MAX).