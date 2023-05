Zelda: The Beginning of Everything S1: Amazon-flop met slechte casting • Recensie • 24-02-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Flapper-girls dansen in de roerige jaren twintig letterlijk naar hun eigen ondergang.

Zelda Sayre (1900 – 1948) trad in 1920 in het huwelijk met F. Scott Fitzgerald en werd daarmee Zelda Fitzgerald. Ze staat niet uitsluitend bekend als de vrouw van de beroemde romancier – wie herinnert zich niet The Great Gatsby (1925) – maar ook als een succesvol schrijfster, schilderes en flapper-girl (een voor die tijd nogal tartende vrouw). In 2013 publiceerde Therese Anne Fowler een boek over haar leven: Z: a novel of Zelda Fitzgerald. Dit deels gefictionaliseerde werk is nu door scenarioschrijvers Dawn Prestwich en Nicole Yorkin, beiden bekend van The Killing , omgevormd tot tien afleveringen.

In de serie wordt onder meer de aanloop naar het huwelijk verbeeld – een echtverbintenis die turbulent zal blijken. Zelda (Christina Ricci) – een echte southern belle – ontmoet haar geliefde in haar woonplaats Montgomery Alabama in 1918, tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog. F. Scott Fitzgerald (David Hoflin) is daar gestationeerd als luitenant in het leger. De losbandige Zelda voert constant discussies met haar vader (David Strathairn), een typische zuidelijke pater familias. Hij wil niet dat zijn dochter een relatie krijgt met een yankee. Dus ja, dat sentiment – de zuidelijke staten verloren de burgeroorlog – dat leeft nog steeds in die periode, en tot de dag van vandaag.

Wie de geschiedenis kent weet dat de twee – die uiteindelijk dus wel trouwden – een roerig leven hebben gekend, voordat ze beiden op relatief jonge leeftijd zijn overleden. Een deel van die liefdesperiode is nu vertaald naar deze televisieserie. Een kostuumdrama waarin de personages zich opmaken voor de roaring twenties , vergelijkbaar met onze jaren 90, toen alles mogelijk was en iedereen danste. Dat zien we dan ook in de serie: alle denkbare clichés komen voorbij. Dappere vrouwen die whisky drinken, sigaretten roken en er op los swingen (dat is dus een flapper-girl).

Amazon betaalt deze serie, die goeddeels is gemaakt door vrouwen. Dan is het spijtig te concluderen dat Zelda: The Beginning of Everything een nogal onverteerbaar product is. Net als die andere Amazonserie Good Girls Revolt , waarvan het tweede seizoen al werd geannuleerd. Waar ligt dat dan aan? Naast het eerbare gehalte – de serie mist het scherpere taalgebruik en de sensualiteit van een gemiddelde HBO-serie – is de casting een oprecht drama.

Je moet vandaag de dag lef hebben om de 36-jarige Christina Ricci een hoofdrol te gunnen. De actrice is toch wel uit ons geheugen verdwenen sinds The Addams Family (1991) en arthousehit Buffalo ’66 (1998). Dan dient zich nog een probleem aan: Ricci ziet er niet uit als de achttienjarige deerne die ze in het begin moet vertolken. Bovenal is ze dus nooit uitgegroeid tot het type actrice dat zo’n rol kan dragen. Haar Zelda heeft ook nog eens een onuitstaanbaar zuidelijk accent. En dan hebben we het nog niet eens over haar tegenspeler, de houterige Hoflin.

Kostuumdrama’s zijn in, dat staat buiten kijf. Kijk bijvoorbeeld naar het smaakvolle The Crown. Het leven van Zelda Fitzgerald had ook zo’n aanpak verdiend, met een talentvolle cast en een sterk scenario.

Zelda: The Beginning of Everything, vanaf 24 februari op Amazon Prime Nederland