YouTube Red bestelt drie nieuwe series • Nieuws • 18-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De serie van Liman heet Impulse en is een actiethriller gebaseerd op het gelijknamige boek van Steven Gould. Impulse gaat over een rebels 16-jarig meisje, die zichzelf blijkt te kunnen teleporteren. Liman verfilmde al eerder het door Gould geschreven Jumper, dat behoort tot dezelfde boekenreeks over mensen die naar hartenlust kunnen verdwijnen en verschijnen. De regisseur van The Bourne Identity en Edge of Tomorrow zal voor de pilot zelf plaatsnemen achter de camera. Van de serie van Dwayne Johnson ( Ballers ) heeft YouTube al direct 8 afleveringen besteld. De show luistert naar de werktitel Lifeline en draait om een verzekeringsmaatschappij, die agenten door de tijd kan laten reizen om sterfgevallen te voorkomen. Tot slot bestelde YouTube ook 6 afleveringen van een komische serie over eSport, geproduceerd door Dan Harmon ( Rick and Morty ).

YouTube Red is een betaalde dienst van YouTube, waarbij de website volledig reclamevrij wordt gemaakt en gebruikers een aantal exclusieve features tot hun beschikking krijgen. De dienst heeft verschillende films en series in ontwikkeling, onder meer in samenwerking met beroemd geworden YouTube-gebruikers zoals PewDiePie. YouTube Red is momenteel nog enkel beschikbaar in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.