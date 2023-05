You’re the Worst S3E1: Voor liefhebbers van leedvermaak • Recensie • 02-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Veelbelovende seizoensopener met legio ongemakkelijke doch hilarische momenten.

In de openingsscène van de eerste aflevering van het derde seizoen hebben romanschrijver Jimmy (Chris Geere) en publicist Gretchen (Aya Cash) gepassioneerde seks. Ze kreunen om en om. Totdat Jimmy tijdens een kort intermezzo suggereert dat ze dat evengoed tegelijkertijd kunnen doen. De twee bij vlagen ondraaglijke narcisten kunnen zo hun eigen zin doordrijven, zonder dat het ten koste gaat van de ander. Wie bekend is met You’re the Worst herkent hierin de combinatie van ongemakkelijke situaties waaruit bijzonder geestige taferelen ontstaan.

Dat is ook de reden waarom de komedieserie niet geschikt is voor iedereen. Over het eerste seizoen schreef een recensent: ‘Verwar ergerlijk niet met humoristisch.’ Denk bijvoorbeeld aan Larry David, die in Curb Your Enthusiasm voortdurend dweept met zijn neurotische trekjes. Jimmy, Gretchen, Edgar en Lyndsey zijn op hun beurt allesverslindend zwarte gaten, die stiekem genieten van hun doodongelukkigheid.

Vooral Lyndsey (Kether Donohue) valt op in deze aflevering: ze is als enige niet tevreden met haar relatie. Haar reünie met de kleinburgerlijke Paul (Allan McLeod) valt haar zwaar. Paul ziet in zijn zwangere echtgenoot een zorgzame moeder. Lyndsey kijkt echter neer op zo’n duf bestaan. Zo legt scenarioschrijver Stephen Falk – bekend van Weeds – op tragikomische wijze vast hoe de traditionele verhoudingen tussen man en vrouw al lang zijn veranderd. Sowieso heeft You’re the Worst een emancipatoire werking: erectieproblemen worden gewoon publiekelijk besproken.

You’re the Worst behoort momenteel tot de top van televisiekomedies. Dat komt mede door de pijnlijk rake en kluchtige scenario’s. Liefhebbers van leedvermaak zullen ook in het derde seizoen hun evenknie vinden.

You’re the Worst S3, vanaf 31 augustus op FX