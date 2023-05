Younger S3E1: iedere generatie is soms verdwaald • Recensie • 02-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Younger blijft de moderne variant van de romantische komedie.

De illusie en aantrekkingskracht van de jeugd blijft een tijdloos onderwerp. Younger is gebaseerd op de gelijknamige bestseller roman van Pamela Redmond Satran. De serie is een moderne variant van romantische comedy films zoals Never Been Kissed en 13 Going 30 , maar weet fris te blijven ondanks de clichés.

Het concept van Younger lijkt een gimmick maar de serie behandelt het thema van ouder worden op een luchtige manier. In het derde seizoen volg je weer de perikelen rondom Liza Miller (Sutton Foster), een veertigjarige vrouw die na de echtscheiding van haar man doorgaat als een zesentwintigjarige om een baan bij een uitgeverij te bemachtigen. Het is de makers overigens te prijzen dat ze daadwerkelijk voor een vrouw van boven de 35 jaar hebben gekozen in plaats van een jongere actrice.

De opener van het derde seizoen toont weer de kracht van de serie. Younger weet goed de voor en tegens van de verschillende levensfases af te beelden en de onderlinge relaties tussen de generaties vrouwen. Zowel de oudere als de jongere karakters zijn op verschillende momenten afwisselend zelfverzekerd dan weer verdwaald. De jonge editor Kelsey (Hilary Duff) heeft moeite om de plotselinge dood van haar verloofde te verwerken en worstelt met het feit dat ze toch niet wilde trouwen. De ijzige maar succesvolle baas Diana Trout (Miriam Shor) sabelt normaliter haar jongere collega’s die zij als een bedreiging ziet neer maar probeert Kelsey op te vrolijken wat bij haarzelf oud zeer naar boven haalt.

Helaas lijkt het erop dat de makers zich dit seizoen focussen op de driehoeksverhouding tussen Liza, haar knipperlichtrelatie met de twintiger Josh en de ontluikende chemie met haar baas, de veertiger Charles. Josh is inmiddels op de hoogte van haar geheim maar Charles is nog in de veronderstelling dat Liza een twintiger is. Het zijn twee mannen die perfect voor Liza zijn maar onder andere omstandigheden. In de twee eerdere seizoenen werd voorzichtig gehint naar de keuze die Liza uiteindelijk tussen de twee mannen moet maken. Hopelijk wordt de driehoeksverhouding snel opgelost.

Younger is een frisse en lichte show, maar komt het beste uit de verf wanneer het zich meer focust op de perikelen binnen de tijdschriftenindustrie wat tegenwicht biedt aan de komische en romantische elementen van de serie.

Younger S3, vanaf 28 september bij TV Land