The Young Pope wordt The New Pope • Nieuws • 17-05-2017

Paolo Sorrentino werkt aan een opvolger van The Young Pope, maar vermoedelijk zal Jude Law niet langer te zien zijn.

Het project, wederom een coproductie van HBO en Sky Italia, krijgt als titel The New Pope en is volgens Sorrentino geen tweede seizoen van The Young Pope. Wat het dan wel wordt blijft nog even geheim, maar Sorrentino zal ook deze reeks weer zelf regisseren. Hij schrijft het scenario wederom in samenwerking met Umberto Contarello. The New Pope zal pas in de herfst van 2018 in productie gaan, hoewel de casting al op korte termijn moet beginnen. Er komt dus een nieuwe acteur als een nieuwe paus, hoewel een korte reprise van Law als Lenny Belardo nog niet wordt uitgesloten. De late productiestart zal te maken hebben met de opnamen van Loro; Sorrentino’s aankomende film over het leven van Silvio Berlusconi.

The Young Pope, waarin Law gestalte gaf aan de eerste Amerikaanse paus in het Vaticaan, was één van de best ontvangen series van 2016 . Lees ook onze recensie nog eens terug.