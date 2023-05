Young Justice krijgt alsnog derde seizoen • Nieuws • 09-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Warner Bros. Animation brengt Young Justice alsnog terug voor een derde seizoen. De eerste twee seizoenen werden uitgezonden door Cartoon Network.

Waar Warner Bros. het derde seizoen gaat onderbrengen is nog niet bekend, maar volgens de eerste geruchten zou dat misschien wel Netflix kunnen gaan worden. In Amerika zijn alle afleveringen van de animatieserie namelijk terug te kijken bij de streamingdienst, die in het verleden al vaker gestopte series weer tot leven wekte. Young Justice ging in 2010 van start op Cartoon Network en kreeg volop lovende kritieken van zowel pers als publiek. Toen de Emmy-winnende show in 2013 werd stopgezet, poogden de fans hem al eens terug te brengen door middel van crowdfunding, maar tevergeefs. Warner Bros. geeft nu echter toch gehoor aan hun smeekbedes. Het derde seizoen wordt wederom gemaakt door Brandon Vietti en Greg Weisman, de originele bedenkers van de serie.

In Young Justice proberen de jonge sidekicks uit het universum van DC Comics, zoals Robin, Kid Flash en Superboy, zich te meten met de volwassen leden van de Justice League. Overigens krijgt de ‘volwassen’ Justice League – met onder andere Batman, Wonder Woman en The Flash – volgend jaar een eigen live-action bioscoopfilm.