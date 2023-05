X-Men-serie The Gifted heeft volledige trailer

Vlak na de teaser onthult Fox een volledige trailer voor The Gifted. De zender bestelde al een compleet seizoen van de serie.

Net als Legion is The Gifted gebaseerd op personages uit de Marvel Comics. In het drama ontdekken twee ouders (Amy Acker en Stephen Moyer) dat hun kinderen (Natalie Alyn Lind en Percy Hines White) beschikken over superkrachten. De regering ziet ze echter als een bedreiging voor de gemeenschap en dus slaat het gezin op de vlucht, op zoek naar andere mutanten. Actrice Jamie Chung is in de serie te zien als de mutant Blink, een personage dat in de film X-Men: Days of Future Past nog werd gespeeld door Bingbing Fan. De pilot voor The Gifted werd geschoten door Bryan Singer, de regisseur van onder meer Days of Future Past en de meest recente X-Men-film Apocalypse. Singer is tevens producent.