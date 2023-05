The X-Files S11: eerste beelden vanuit NYCC

Op de New York Comic Con werd de trailer voor het elfde seizoen van The X-Files onthuld.

De in de jaren 90 immens populaire serie over FBI-agenten Fox Mulder (David Duchovny) en Dana Scully (Gillian Anderson) werd vorig jaar teruggehaald voor een zesdelig tiende seizoen. Achteraf gezien vonden de makers en de acteurs zes afleveringen wat weinig en daarom werd voor het aankomende elfde seizoen dat aantal opgeschroefd naar tien stuks. Achter de schermen is bedenker Chris Carter nog altijd de showrunner. Met hem keren ook X-Files-veteranen Darin Morgan, Glen Morgan en James Wong terug als scenaristen. Vince Gilligan ontbreekt door drukte met zijn eigen show Better Call Saul . Het elfde seizoen zal onder meer de focus leggen op William, de zoon van Mulder en Scully. In de nieuwe reeks gaan we verder ook (tenminste een iemand van) The Lone Gunmen terugzien.