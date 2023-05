Wyatt Earp-acteur Hugh O’Brian (91) overleden • Nieuws • 06-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Variety bericht dat Hugh O’Brian op 91-jarige leeftijd is overleden in zijn woning in Beverly Hills. De acteur werd in de jaren 50 beroemd door zijn rol op televisie als Wyatt Earp.

O’Brian speelde de legendarische westernheld in 221 afleveringen van The Life and Legend of Wyatt Earp op ABC. De serie bombardeerde hem destijds tot één van de grootste mannelijke sekssymbolen op televisie. In 1957 leverde de rol hem een Emmy-nominatie op. Zijn performance als Wyatt Earp was zo onlosmakelijke verbonden met de popcultuur uit die tijd, dat hij de rol af en toe ook uncredited oppakte voor andere televisieprojecten, zoals Bob Hope’s komische western Alias Jesse James uit 1959. Zelfs in de jaren 80 en 90 werd hij af en toe teruggehaald om in verschillende films en series nogmaals gestalte te geven aan Earp.

O'Brian had nog talloze andere televisiecredits achter zijn naam staan, zoals Search , Charlie’s Angels en Fantasy Island. In de bioscoop speelde hij tevens een klein rolletje in het door Don Siegel ( Dirty Harry) geregisseerde The Shootist , de uiteindelijk laatste film van zijn goede vriend John Wayne. O’Brian zou uiteindelijk de geschiedenis ingaan als de laatste acteur die ooit op het witte doek door Wayne werd doodgeschoten.