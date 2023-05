Wormwood: eerste teaser voor Netflix-serie • Nieuws • 29-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Geheime experimenten van de C.I.A. hebben dodelijke gevolgen in de semi-documentaire Wormwood.

De Netflix-serie werd gemaakt door de Oscarwinnende documentairemaker Errol Morris, bekend van The Thin Blue Line en The Fog of War. Morris duikt deze keer in de geheime experimenten die de C.I.A. uitvoerde in de jaren 50. Daarbij kregen verschillende proefpersonen zonder het te weten drugs als LSD toegediend. Een van hen was C.I.A.-werknemer Frank Olson, die vervolgens onder invloed van de drug uit het raam van zijn hotelkamer sprong en kwam te overlijden. In het zesdelige Wormwood zien we hoe zijn zoon Eric decennia later op zoek gaat naar de waarheid achter zijn mysterieuze dood. Naast echte archiefbeelden en interviews maakt Morris daarbij ook gebruik van gescripte scènes, die overigens niet worden omschreven als rechtstreekse reconstructies.

De hoofdrol in de serie is voor Peter Sarsgaard (The Killing) en ook Molly Parker, Tim Blake Nelson, Jimmi Simpson en Michael Chernus zijn te zien. Vanaf 15 december op Netflix.