Workaholics na zevende seizoen ten einde

Het zevende seizoen van Workaholics is tevens het laatste seizoen van de serie. De laatste reeks afleveringen gaat in januari van start.

Het einde zat er al een beetje aan te komen; hoofdrolspelers Blake Anderson, Adam DeVine en Anders Holm kregen het door het succes van de serie de afgelopen tijd steeds drukker. Het drietal begon ooit onder de naam Mail Order Comedy met het maken van komische sketches, waarna ze hun filmpjes van Comedy Central mochten uitbouwen tot een echte sitcom. Daarin waren ze te zien als drie nutteloze schoolverlaters en huisgenoten, die aan de slag gaan bij een telemarketingsbedrijf. Ook Kyle Newacheck – in de serie te zien als de drugdealer van het trio – had een belangrijk aandeel in de creatie van Workaholics. De serie betekende tevens de doorbraak van actrice Jillian Bell. Voor het zevende seizoen is al een gastrol van Nina Dobrev (The Vampire Diaries) bevestigd.

Het drietal herenigt binnenkort voor de Netflix-film Game Over, Man!, die wordt geschreven door Holm en geregisseerd door Newacheck. Holm krijgt tevens de hoofdrol in een nieuwe P.I.-serie op Fox, afkomstig van de schrijvers van The Office.