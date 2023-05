Workaholics-trio weer samen in Netflix-film

Adam Devine, Anders Holm en Blake Anderson debuteerden een eerste teaser voor hun Netflix-film Game Over, Man!

De titel van de komedie is een verwijzing naar de quote van de onlangs overleden acteur Bill Paxton in Aliens. In de film spelen Devine, Holm en Anderson drie vrienden, die er al hun hele leven van dromen om videogames te ontwikkelen, maar inmiddels werken als bedienden in een hotel in Los Angeles. Net wanneer een flamboyante miljonair ze aanbiedt om hun idee voor een nieuw computerspel te financieren, ontstaat er in het hotel een Die Hard-achtig scenario en wordt de boel overgenomen door terroristen. Holm schreef zelf het script voor Game Over, Man! en Kyle Newacheck regisseert. Achter de schermen zijn verder ook Seth Rogen en Evan Goldberg ( Preacher ) betrokken als producenten.