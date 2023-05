Wordt Ronaldo ook de ster van het EK? • 29-05-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Gisteren won hij met Real Madrid de Champions League, maar gaat Ronaldo ook schitteren op het EK in Frankrijk? NOS-commentatoren blikken vooruit.





Arno Vermeulen

‘Ik denk eerlijk gezegd niet dat het zijn toernooi wordt. Hij krijgt te weinig steun van zijn elftal. Hetzelfde geldt voor Zlatan bij Zweden. In dit tijdperk kun je het als wereldster niet meer in je eentje, zoals Maradona het ooit deed. Je hebt een goed team nodig. Op het WK van twee jaar geleden viel Portugal al verschrikkelijk tegen, en sindsdien is er niet veel talent doorgekomen. Het zijn weer dezelfde namen. Pepe, Moutinho, Coentrao, zelfs Nani en Quaresma zag ik er weer bij staan. Dat team heeft verversing nodig. Nee, ik geloof niet in Portugal. En ze zitten ook nog eens in een poule waarin iedereen aan elkaar gewaagd is.’

Jeroen Grueter

‘Nee, dat gaat ’m ook nu niet worden. Ik vind hem de laatste tijd wat blessuregevoelig. En Portugal is alleen maar zwakker geworden in de loop der jaren. Ronaldo is voor een groot deel afhankelijk van het team waarmee hij omringd wordt. Ik zie Portugal niet ver komen.’

JAN ROELFS

‘Het wordt niet het toernooi van Ronaldo. Het wordt wat dat betreft een déjà vu. Ik denk dat er niet genoeg steun is binnen zijn ploeg. Hij is geen speler die een elftal kan dragen. Hij heeft veel scorend vermogen, maar is niet degene die een team beter laat spelen, zoals Messi dat kan. In het Portugese elftal wordt zijn sterrenstatus geaccepteerd, maar ik denk dat die ook wel voor wat wrijving kan zorgen.’