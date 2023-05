Will & Grace S9 krijgt nog 2 extra afleveringen • Nieuws • 06-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Goed nieuws voor de fans van Will & Grace. NBC bestelt nog eens 2 extra afleveringen voor het negende seizoen.

Toen de zender in januari een nieuw seizoen van de in 2006 gestopte sitcom aankondigde, werden er in totaal 10 afleveringen besteld. Website Deadline brengt nu naar buiten dat het aantal inmiddels is verhoogd naar 12 afleveringen. De voorgaande seizoenen bestonden telkens uit minstens 20 afleveringen, maar nu is er gekozen voor een miniserie, zoals de afgelopen jaren wel meer oude tv-favorieten werden teruggebracht met een nieuw seizoen, bestaande uit minder afleveringen. Will & Grace was tussen 1998 en 2006 op tv te zien. De hoofdrollen werden gespeeld door Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes en Megan Mullally. Afgelopen september kwam het viertal al samen voor een 10 minuten durende reünie over de Amerikaanse verkiezingen. Het filmpje werd online enorm goed bekeken, waardoor er direct geruchten over een terugkeer naar tv ontstonden.

Max Mutchnick en David Kohan, de bedenkers van de serie, zijn opnieuw aangesteld als schrijvers / showrunners. De premièredatum van het nieuwe seizoen is nog niet bekend.