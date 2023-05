Will & Grace ook zeker van tiende seizoen • Nieuws • 04-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Goed nieuws voor de fans van Will & Grace; de sitcom van NBC is nu al zeker van ook nog een tiende seizoen.

En dat was niet het enige goede nieuws, want de zender maakte ook bekend dat het aantal afleveringen van het aankomende negende seizoen nogmaals is verhoogd. Oorspronkelijk werden er tien nieuwe afleveringen besteld, daarna werd dat aantal verhoogd naar twaalf stuks en inmiddels zijn er zestien nieuwe afleveringen bevestigd. Het tiende seizoen zal vervolgens bestaan uit dertien afleveringen. Will & Grace eindigde in 2006, maar maakt deze herfst een comeback met een negende seizoen. De hoofdrollen worden weer gespeeld door Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes en Megan Mullally. Het viertal kwam vorig jaar ook al even samen voor een online filmpje over de presidentsverkiezingen.

Max Mutchnick en David Kohan, de bedenkers van de serie, zijn opnieuw aangesteld als schrijvers / showrunners. Het negende seizoen gaat 28 september in première op NBC.