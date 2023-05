Will Chase toch te zien in Nashville S5 • Nieuws • 08-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Will Chase is niet langer een vast castlid van Nashville, maar krijgt in seizoen 5 wel een gastrol. De acteur bevestigde zijn terugkeer via Twitter.

Chase geeft in de serie gestalte aan countryzanger Luke Wheeler, tevens ooit de verloofde van de door Connie Britton gespeelde Rayna James. De acteur debuteerde in het tweede seizoen al met een gastrol, maar werd voor seizoen drie en vier gepromoveerd tot vast castlid. Toen Nashville na het vierde seizoen werd stopgezet door ABC, pakte Chase een rol aan in Time After Time, een nieuwe serie van The Following-bedenker Kevin Williamson, waarin auteur H.G. Wells door de tijd reist om Jack the Ripper tegen te houden. Toen Nashville vervolgens door CMT weer tot leven werd gewerkt, was het voor Chase niet meer mogelijk om fulltime terug te komen, maar volgens Deadline zal de acteur met zijn gastrol in ieder geval te zien zijn in de première van het vijfde seizoen.

Nashville gaat op 5 januari weer van start op CMT. De zender gaf al een eerste promo voor het nieuwe seizoen vrij. De eerste vier seizoenen kun je momenteel terugkijken op Netflix. Time After Time debuteert later in 2017 op ABC.